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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

На Ямал после оттепели придет мороз до -28 градусов

На Ямал после оттепели придет мороз до -28 градусов

Оттепель на Ямале сменится резким понижением температуры. В ночь на четверг, 3 апреля, ожидается похолодание до –24 градусов, в ночь на пятницу, 4 апреля — до –28, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

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