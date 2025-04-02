На Ямал после оттепели придет мороз до -28 градусов

Оттепель на Ямале сменится резким понижением температуры. В ночь на четверг, 3 апреля, ожидается похолодание до –24 градусов, в ночь на пятницу, 4 апреля — до –28, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.