«Это добавляет в наши сердца тепло»: бойцы поблагодарили альметьевских детей за подарки

Автор: Эльза Кузнецова В Год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Великой Победы школьники и дошкольники села Кузайкино Альметьевского района Татарстана вместе с родителями и воспитателями приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Лоскутное одеяло Победы».
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