Депутат Шонус назвал преступным требование G7 к РФ выплатить Украине компенсацию

Заместитель главы комитета парламента Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал преступным требование лидеров стран — членов "Большой семерки" (G7) к РФ возместить ущерб, якобы нанесенный Украине.
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