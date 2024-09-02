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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская НБА намерена расширить состав лиги до 16 клубов к 2028 году

Женская НБА намерена расширить состав лиги до 16 клубов к 2028 году

В 2025 году в лиге дебютирует «Голден Стэйт». Через сезон к нынешнему составу присоединятся клубы из Торонто и Портленда, доведя количество команд до 15.

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