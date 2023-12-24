Украинская армия потеряла 70 военных на запорожском направлении

РИАМО - 24 дек. ВСУ потеряла 70 бойцов на запорожском направлении. Помимо этого, российские военные поразили боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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