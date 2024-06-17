Собянин: На Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Китайские партнеры помогают в развитии городской инфраструктуры Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочего визита в Китай встретился с секретарем пекинского горкома Компартии Китая господином Инь Ли и отметил, что Россия и Китай продолжат активное сотрудничество.