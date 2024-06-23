Карасин: нужно привыкнуть существовать в мире дел, а не заявлений

Так сенатор прокомментировал слова главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений тех или иных государств.
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