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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Карасин: нужно привыкнуть существовать в мире дел, а не заявлений

Карасин: нужно привыкнуть существовать в мире дел, а не заявлений

Так сенатор прокомментировал слова главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений тех или иных государств.

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