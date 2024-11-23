Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев

Закон, которым устанавливается ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств, подписал президент России Владимир Путин.
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