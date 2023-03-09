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На Украине из-за обесточивания участков железных дорог задержали несколько поездов

Отдельные участки железнодорожных путей на Украине обесточены, передает РИА Новости со ссылкой на официальный ресурс компании.

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