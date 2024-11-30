Названы самые снежные регионы в декабре

В декабре ожидаются повышенные осадки в Северо-Западном федеральном округе, западе Сибири, юго-западной и южной частях Красноярского края, а также в Иркутской области, Хакасии, Забайкальском крае, Бурятии, Магаданской области и на Чукотке, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии