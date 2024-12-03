Про хохлопадаль Долгареву, призывающую к убийству высших офицеров Армии России

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Вот, в телеграм канале Захара Прилепина (псевдоним Евгения Лавлинского, активиста экстремистской национал-большевистской партии, участника «болотных» митингов) говорится https://t.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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17 час.
Наталья Изъюрова
Это какая тварь про Прилепина такие гадости пишет? Где фамилия твари?! Или анонимно лучше. Не надо слушать всех подряд, иногда неплохо и голову включить! Это Прилепин никогда не воевал? Может, его и не взрывали?!
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13 час.

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