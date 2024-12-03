Про хохлопадаль Долгареву, призывающую к убийству высших офицеров Армии России

Наталья Изъюрова

Это какая тварь про Прилепина такие гадости пишет? Где фамилия твари?! Или анонимно лучше. Не надо слушать всех подряд, иногда неплохо и голову включить! Это Прилепин никогда не воевал? Может, его и не взрывали?!