Мигрант попал под подъезд на станции Ояш в Новосибирской области

Трагедия произошла ночью 3 декабря. Как сообщает Управление МВД на транспорте по СФО, гражданин из Средней Азии находился на железнодорожных путях вблизи станции Ояш и не среагировал на движущийся электропоезд.
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