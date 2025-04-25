Госавтоинспекция предупредила о двух крупных мероприятиях в Рязани

В пятницу и в выходные сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут серию комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений правил дорожного движения.
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