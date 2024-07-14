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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 14 июля 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 14 июля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области.

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