Неделя в Архангельской области начнётся с оттепели

Согласно прогнозу Северного УМГС, на севере региона потеплеет до +1,+4 градусов, а на юге — до +3,+8, а местами до +13Согласно прогнозу Северного УМГС, на севере региона потеплеет до +1,+4 градусов, а на юге — до +3,+8, а местами до +13Синоптики обещают небольшие осадки местами, а также гололед.