Помощник Семака: В «Зените» никогда не будет легионеров, приезжающих за деньгами. Наши игроки борются за имя

- В России существует мнение, что легионеры приезжают к нам ради денег. За время работы в «Зените» вы сталкивались с подобными футболистами? - вопрос бразильскому тренеру «Зенита» Виллиаму де Оливейре, работающему с Сергеем Семаком уже 10 лет.