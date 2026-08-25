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Спорт Уик-Энд

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Помощник Семака: В «Зените» никогда не будет легионеров, приезжающих за деньгами. Наши игроки борются за имя

Помощник Семака: В «Зените» никогда не будет легионеров, приезжающих за деньгами. Наши игроки борются за имя

- В России существует мнение, что легионеры приезжают к нам ради денег. За время работы в «Зените» вы сталкивались с подобными футболистами? - вопрос бразильскому тренеру «Зенита» Виллиаму де Оливейре, работающему с Сергеем Семаком уже 10 лет.

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