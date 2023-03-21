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В Хабаровском крае за год стало на 9 тысяч человек меньше

В Хабаровском крае за год стало на 9 тысяч человек меньше

На 1 января нынешнего года численность населения Хабаровского края составила 1 284 090 человек. По отношению к прошлому году оно упало на 8674 человека.

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