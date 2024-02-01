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Выступление Путина на съезде «Движение первых». Главное

Выступление Путина на съезде «Движение первых». Главное

Самые амбициозные школьники и студенты собрались в Москве на ВДНХ. Чтобы встретиться с ними, на выставку «Россия» приехал президент, именно он был инициатором создания молодежного «Движения первых».

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Про &quot;Первых&quot; все понятно. А где &quot;Молодая гвардия&quot;, &quot;Наши&quot;, &quot;Россия молодая&quot; и прочие.... Похоже последние  уже свое отработали и их убрали подальше... Тоже будет и с &quot;Первыми&quot;.  Ну не получается у Кремля сделать что-нибудь живое... Все мертворожденное получается ... Правда иногда их &quot;оживляют&quot; - к какому-нибудь празднику или событию, а потом снова в &quot;морозилку&quot;.... Ведь  для Кремля и Путина - главное не реальное наполнение, а форма. А формы Кремль научился делать изрядно. На любой вкус и потребу.
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