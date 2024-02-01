Выступление Путина на съезде «Движение первых». Главное

ЮВ

Юрий Во

Про "Первых" все понятно. А где "Молодая гвардия", "Наши", "Россия молодая" и прочие.... Похоже последние уже свое отработали и их убрали подальше... Тоже будет и с "Первыми". Ну не получается у Кремля сделать что-нибудь живое... Все мертворожденное получается ... Правда иногда их "оживляют" - к какому-нибудь празднику или событию, а потом снова в "морозилку".... Ведь для Кремля и Путина - главное не реальное наполнение, а форма. А формы Кремль научился делать изрядно. На любой вкус и потребу.