Ольга Славгородская: Вместе с членами школьных лесничеств Республики Крым побывала на семинаре «Сохраним можжевельники Крыма»

Вместе с членами школьных лесничеств Республики Крым побывала на семинаре «Сохраним можжевельники Крыма»Мероприятие проводится ежегодно и посвящено проблеме сохранения можжевельников в Крыму!В этом году семинар проведен на горе Ай-Георгий.
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