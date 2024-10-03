Ольга Славгородская: Вместе с членами школьных лесничеств Республики Крым побывала на семинаре «Сохраним можжевельники Крыма»

Вместе с членами школьных лесничеств Республики Крым побывала на семинаре «Сохраним можжевельники Крыма»Мероприятие проводится ежегодно и посвящено проблеме сохранения можжевельников в Крыму!В этом году семинар проведен на горе Ай-Георгий.