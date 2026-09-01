Санкции ЕС против России стали самоубийственными для экономики Европы, заявил эксперт

В эфире программы «Мнение» на News Front политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, комментируя новость о планах Евросоюза принять очередной пакет антироссийских санкций в середине сентября, , что они стали «самоубийственными для экономики Европы».
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