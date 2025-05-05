Миронов предложил разместить изображения Киева и Одессы на российских банкнотах

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с инициативой разместить на обновленных российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев.
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