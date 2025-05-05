ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Миронов предложил разместить изображения Киева и Одессы на российских банкнотах

Миронов предложил разместить изображения Киева и Одессы на российских банкнотах

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с инициативой разместить на обновленных российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх