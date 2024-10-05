НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

119 подписчиков

Валютный эксперт рассказал, как можно заработать на росте ставки ЦБ

Валютный эксперт рассказал, как можно заработать на росте ставки ЦБ

Краткосрочный депозит может стать хорошим решением Валютный эксперт Дмитрий Голубовский в эфире радио «Спутник» рассказал, что в нынешних условиях при росте ключевой ставки Центробанка тоже можно неплохо заработать или, по крайней мере, уберечь свои накопления от инфляции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх