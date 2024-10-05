Валютный эксперт рассказал, как можно заработать на росте ставки ЦБ

Краткосрочный депозит может стать хорошим решением Валютный эксперт Дмитрий Голубовский в эфире радио «Спутник» рассказал, что в нынешних условиях при росте ключевой ставки Центробанка тоже можно неплохо заработать или, по крайней мере, уберечь свои накопления от инфляции.