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В США священник похитил 44 тысячи долларов из церковной казны на онлайн-слоты

Священника католической церкви в штате Пенсильвания арестовали за хищение почти 44 тысяч долларов из церковной казны.

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