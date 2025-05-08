Кабмин РФ разрешил безвозмездно использовать в праздники 52 военные песни

Правительство России утвердило перечень песен военных лет, которые можно использовать в ходе праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне без выплаты вознаграждения правообладателям.
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