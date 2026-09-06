На Украине отметили пугающую особенность полета российских «Бандеролей»

Сегодняшний запуск российских БПЛА-ракет «Бандероль» в направлении Одесской и Киевской областей показал их основную тактическую особенность – длительный полет на предельно малой высоте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Россия меняет ст...
- «Попался на крючо...
- «Придётся пополня...
... за русофобию кара должна быть жесточайшей...
Побольше бандеролек для поднятия тонуса нашим заклятым братушкам!