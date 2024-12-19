Семья военного из Актау победила в республиканском конкурсе

В Астане прошел заключительный этап республиканского конкурса «Өнегелі отбасы», целью данного конкурса являлось популяризация семейных ценностей, которые станут примером для будущего подрастающего поколения.
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