В недружественной России стране самолет разбомбил мирную деревню во время военных ученийм

Военно-воздушные силы Южной Кореи принесли извинения после того, как один из их истребителей случайно сбросил восемь бомб в неположенном месте во время учений в четверг, в результате чего пострадали гражданские лица.
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