Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«У русских всё по согласию» – украинский гей-пропагандист неожиданно поучил львовских рагулей

«У русских всё по согласию» – украинский гей-пропагандист неожиданно поучил львовских рагулей

Некогда разделённые народы, как правило, добровольно возвращаются под крыло России. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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