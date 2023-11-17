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Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

Инцидент в Пятерочке: как незнание мигрантами языка может привести к конфликту

В Москве молодой узбек зашел в магазин «Пятерочка», несмело протянул кассиру 500₽ и сказал: — Раздевайтесь! Женщина за кассой оказалась неробкая, она схватила мигранта за волосы и прокричала: — Повтори, что ты сказал! Мужчина робко повторил: — Раздеваетесь, пожалуйста, — и продолжал протягивать деньги.

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