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Закон, порядок, государство

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В Сахалинской области следователем регионального УМВД России окончено расследование уголовного дела о скупке незаконно добытого краба

В Сахалинской области следователем регионального УМВД России окончено расследование уголовного дела о скупке незаконно добытого краба

«Следователем Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы.

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