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Правила безопасности: о чем спросить мастера, чтобы не попасть после маникюра в больницу

Правила безопасности: о чем спросить мастера, чтобы не попасть после маникюра в больницу

Безобидные, казалось бы, процедуры — покрытие ногтей гель-лаком или коррекция кутикулы — могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если салон пренебрегает санитарными нормами .

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