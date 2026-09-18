Врач оценил пользу ходьбы по дому босиком

Подолог Ману Видаль оценил, полезно ли для ног ходить по дому босиком. По словам Видаля, привычка ходить по дому босиком до сих пор является предметом дискуссий, но он всегда встает на защиту данной практики.
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