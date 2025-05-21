Китай продолжает обсуждать с Россией отмену пошлин на ее уголь Татьяна АрестоваРоссия и Китай продолжают вести переговоры об отмене импортных пошлин на российский уголь, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
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