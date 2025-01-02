Какой сегодня праздник: 3 января

3 января отмечают День рождения соломинки для коктейлей. Именно в этот день в 1888 году владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун получил патент США на изобретение «соломинка для коктейлей».
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