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Лия Заурбекова записала новое видео, где откровенно рассказала что на самом деле происходило в чеченской семье

Лия Заурбекова записала новое видео, где откровенно рассказала что на самом деле происходило в чеченской семье

Интересная жизнь с Vera Star В Чечене по-прежнему не утихает тема связанная с побегом 19-летней Лии Заурбековой, которая оставила родительский дом и обратилась за помощью к правозащитникам.

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Комментарии
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Михаил
А что он может сказать? Он уважает Россию и Путина, но внутренние дела его народа - это другое, это только чеченцев и мусульман касается...Порой традиции выше законов России, и никто этого не сможет изменить, как бы этого не хотелось.
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1 час.
зуфар юсупов
Битва со стороны кавказцев идёт вовсе не за несчастную беглянку. Битва не на жизнь,  на смерть идёт за сохранение древних устоев. Этот атавизм пережили (и пережили удачно) уже многие народы. Лидеры современного российского Кавказа боятся ослабления своей власти над простыми людьми. От того и вся бесчеловечная возня. Это политика, А несчастная девушка просто мгновение борьбы.
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55 мин.
лл
лина любимцева
КАК побороть ДРЕМУЧЕСТЬ в головах, в умах и в душах?!!
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29 мин.

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