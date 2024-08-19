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  • Eduard
    Разбить рожу всем двором!Поджигателя чужих...
  • Сергей О
    Вот это новость Россия негодуетСтарую урну забыл...
  • Дмитрий Шершов
    без них ни как!Собянин и Мишусти...

Познавательная викторина пройдет в центре «Преображение» на Дубнинской

Когда начали отмечать День флага в России? Какие цвета, и в каком порядке расположены на флаге нашей страны? Что они означают? Хотите больше узнать об официальных государственных символах страны, и почему они так важны для каждого из нас, приходите в семейный центр «Преображение».

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