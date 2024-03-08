Производство миллиона снарядов для Украины сорвал Китай

Вячеслав Rfvtytd

Даже если доставлять в Европу производную для пороха,тот же хлопок ,да и готовую продукцию порох,то и логистика играет огромную роль,через Россию ,тут транзит почти закрыт,отчасти они сами виноваты,своими санкциями ,да и войной против нас ,через Суэцкий канал,то там хуситы безобразничают,через Севмор путь ,опять нужно поклониться России,остается один путь ,по старинке,путем Васко да Гамы,,через Мыс Доброй Надежды,а это огромное время и затрата средств,но и там ведь можно нарваться ,там ЮАР,одна из стран БРИКС,так что делишки то у НАТО,не очень,они как бы на острове,если только США и Канада будут снабжать,но это опять затраты США своего не упустит за так они кормить и снабжать не станут.