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Спички - не игрушка

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Производство миллиона снарядов для Украины сорвал Китай

Производство миллиона снарядов для Украины сорвал Китай

Труднодоступный порох мешает Европе обеспечить сотни тысяч снарядов для защиты Украины. "Мы все столкнулись с нехваткой некоторых компонентов, особенно порохов", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник после встречи союзников Киева в Париже.

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Комментарии
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radiofree RF
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10 час.
Aлександр Иванов
Быстре и больше надо расхреначить у нациков,всё что можно и не можно!! Пока снаряды с европы не пошли,косяком.
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10 час.
Вячеслав Rfvtytd
Даже если доставлять в Европу производную для пороха,тот же хлопок ,да и готовую продукцию порох,то и логистика играет огромную роль,через Россию ,тут транзит почти закрыт,отчасти они сами виноваты,своими санкциями ,да и войной против нас ,через Суэцкий канал,то там хуситы безобразничают,через Севмор путь ,опять нужно поклониться России,остается один путь ,по старинке,путем Васко да Гамы,,через Мыс Доброй Надежды,а это огромное время и затрата средств,но и там ведь можно нарваться ,там ЮАР,одна из стран БРИКС,так что делишки то у НАТО,не очень,они как бы на острове,если только США и Канада будут снабжать,но это опять затраты США своего не упустит за так они кормить и снабжать не станут.
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5 час.

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