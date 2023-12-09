В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Кургане школьникам 6-11 классов показали похабный спектакль об ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским), о беспорядочном сексе и суицидах, не забывая о нецензурных выражениях.
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