В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Кургане школьникам 6-11 классов показали похабный спектакль об ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским), о беспорядочном сексе и суицидах, не забывая о нецензурных выражениях.