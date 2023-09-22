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Команда из Азии готова выплатить $600 млн в качестве стартового взноса в «Ф-1»

Проект LKYSUNZ сообщил, что обеспечил финансирование для выступлений в «Формуле-1». Команда из Азии подала документы в ФИА на участие в чемпионате наряду с другими претендентами – в частности, «Андретти» и «Хайтеком».

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