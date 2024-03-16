Ким Чен Ын прокатился на подаренном Путиным «Аурусе»

СЕУЛ, 16 марта, ФедералПресс. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на легковом автомобиле «Аурус», подаренном северокорейскому лидеру президентом России Владимиром Путиным.
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