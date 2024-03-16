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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Ким Чен Ын прокатился на подаренном Путиным «Аурусе»

Ким Чен Ын прокатился на подаренном Путиным «Аурусе»

СЕУЛ, 16 марта, ФедералПресс. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на легковом автомобиле «Аурус», подаренном северокорейскому лидеру президентом России Владимиром Путиным.

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