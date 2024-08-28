Виктор Анисимов Достали уже с этим безродным космополитом Дуровым. Листаю ленту новостей - Дуров, листаю КОНТ - Дуров, Дуров, и опять Дуров.
Достали уже с этим безродным космополитом Дуровым!
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... меньше дерьма, типа дурика, чище воздух, пускай лягушатники парашей этО кормят...
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11 час.
Владимир Петросов
В новостях этому балбесу уделяют больше внимания чем затонувшему парому с цистернами. Мне, например плевать на этого Дурова и куда и зачем он полетел. Надо было ему и полетел. А вот паром, затонувший в порту, это гораздо серьёзнее и актуальнее. Так нет, эрнсты нам будут навязывать новости про этого фармазона.
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9 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Урок идиота который в знак протеста прибивал свои яйца к Красной Площади в прок не пошёл. Вот теперь на одной французской зоне и встретятся!
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8 час.
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