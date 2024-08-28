СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Безнаказанность поощряет преступников!Мощнейший ракетны...
  • Александр Зиборов
    Верно написано: "Любой жест, извините, доброй воли со стороны России воспринимается как слабость..."Мощнейший ракетны...
  • Иринушка
    Разгрести авгиевы конюшни невозможно по определению. Только вырезать и выжигать. А то блин мы такие все раздемократич...Россия забрала ак...

Достали уже с этим безродным космополитом Дуровым!

Достали уже с этим безродным космополитом Дуровым!

Виктор Анисимов Достали уже с этим безродным космополитом Дуровым. Листаю ленту новостей - Дуров, листаю КОНТ - Дуров, Дуров, и опять Дуров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... меньше дерьма, типа дурика, чище воздух, пускай лягушатники парашей этО кормят...
Ответить
11 час.
Владимир Петросов
В новостях этому балбесу уделяют больше внимания чем затонувшему парому с цистернами. Мне, например плевать на этого Дурова и куда и зачем он полетел. Надо было ему и полетел. А вот паром, затонувший в порту, это гораздо серьёзнее и актуальнее. Так нет, эрнсты нам будут навязывать новости про этого фармазона.
Ответить
9 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Урок идиота который в знак протеста прибивал свои яйца к Красной Площади в прок не пошёл. Вот теперь на одной французской зоне и встретятся!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх