Достали уже с этим безродным космополитом Дуровым!

Владимир Петросов

В новостях этому балбесу уделяют больше внимания чем затонувшему парому с цистернами. Мне, например плевать на этого Дурова и куда и зачем он полетел. Надо было ему и полетел. А вот паром, затонувший в порту, это гораздо серьёзнее и актуальнее. Так нет, эрнсты нам будут навязывать новости про этого фармазона.