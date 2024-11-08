Политолог Ярулин раскрыл, какой сигнал Западу дал Путин на «Валдае»

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Во время выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» президент России Владимир Путин вновь подтвердил свою позицию относительно формирования нового мирового порядка.
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