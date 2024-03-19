За изображение Родины-матери теперь будут брать плату 🫣🫣🫣 Внук скульптора Евгения Вучетича получил через суд права на использование изображения скульптуры.
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За изображение Родины-матери теперь будут брать плату 🫣🫣🫣 Внук скульптора Евгения Вучетича получил через суд права на использование изображения скульптуры.