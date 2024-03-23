Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Это должно проходить на постоянной основе а не рейдами раз в месяц или кварталBaza: после терак...
  • Наталья Эрнст
    Вот так надо, когда он будет сидеть в тюрьме. Каждый день по кусочку. Чтобы он молил Бога забрать его, а смерть не пр...RT показал допрос...
  • С С
    Он сам себе откусил.RT показал допрос...

Депутат ГД Чепа: на фоне теракта в "Крокусе" СВО теперь завершится быстрее

Депутат ГД Чепа: на фоне теракта в "Крокусе" СВО теперь завершится быстрее

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что на фоне теракта в "Крокус Сити Холле" и предполагаемого "украинского следа" происшествия, СВО на Украине теперь завершится быстрее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Петр Ядренников
Не пишите глупость СВО идёт своим чередом, а борьба с терроризмом своим .
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх