Депутат ГД Чепа: на фоне теракта в "Крокусе" СВО теперь завершится быстрее

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что на фоне теракта в "Крокус Сити Холле" и предполагаемого "украинского следа" происшествия, СВО на Украине теперь завершится быстрее.
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