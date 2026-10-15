The Washington Post: Ограничения Starlink усилили опасения Киева из-за возможного сокращения помощи СШАОграничение доступа Украины к спутниковой системе Starlink вызвало в Киеве опасения, что Вашингтон может перейти от предупреждений к сокращению обмена разведывательной информацией и военной поддержки.