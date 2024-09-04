Под Киришами захоронили 30 бойцов РККА, погибших в Великой Отечественной

Торжественно-траурная церемония захоронения останков 30 бойцов и командиров Красной Армии, погибших годы Великой Отечественной войны, состоялась на братском захоронении в урочище Липовик — Дубовик Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального отделения Поискового движения России 4 сентября в соцсети «ВКонтакте».
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