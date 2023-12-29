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Кассационный суд отказался взыскивать почти 1,5 млрд рублей, необоснованно выведенных их бюджета Челябинской области

Кассационный суд отказался взыскивать почти 1,5 млрд рублей, необоснованно выведенных их бюджета Челябинской области

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы конкурсного управляющего АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Алексея Пивоварова, требующего взыскать с правительства Челябинской области 1,4 млрд рублей.

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