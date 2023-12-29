Кассационный суд отказался взыскивать почти 1,5 млрд рублей, необоснованно выведенных их бюджета Челябинской области

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы конкурсного управляющего АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Алексея Пивоварова, требующего взыскать с правительства Челябинской области 1,4 млрд рублей.
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