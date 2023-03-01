В ДК Миллеровского района прошла образовательная игра «Земля демократии»

Игра «Земля демократии» прошла среди депутатов Молодежного парламента Миллеровского района. Участникам игры предоставилась возможность попробовать себя в роли кандидата в Президенты, представить свою предвыборную кампанию и провести агитацию.
Игра «Земля демократии» прошла среди депутатов Молодежного парламента Миллеровского района. Участникам игры предоставилась возможность попробовать себя в роли кандидата в Президенты, представить свою предвыборную кампанию и провести агитацию.
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