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В ДК Миллеровского района прошла образовательная игра «Земля демократии»

Игра «Земля демократии» прошла среди депутатов Молодежного парламента Миллеровского района. Участникам игры предоставилась возможность попробовать себя в роли кандидата в Президенты, представить свою предвыборную кампанию и провести агитацию.

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