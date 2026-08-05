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Тайна штурма Светлого, переполненные морги: новости СВО к утру 3 августа

Тайна штурма Светлого, переполненные морги: новости СВО к утру 3 августа

ВС РФ в зоне СВОФото: Евгений Биятов /РИА Новости Российские военные при подготовке к освобождению населенного пункта Светлое провели разведку тыловых позиций противника, командование ВСУ испытывает трудности с размещением тел погибших из-за переполненности моргов.

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