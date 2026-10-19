Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Петербурге ищет подрядчика для монтажа пассивной защиты от беспилотников за 1,2 млн рублей.
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